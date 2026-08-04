Азовские порты России потеряли половину экспорта зерна в июле 2026 года

Финансовые потери экспортеров уже весьма ощутимы. Если до введения ограничений перевалка тонны груза через азовские склады обходилась в среднем в $7, то сейчас отправка через Новороссийск напрямую с железнодорожных вагонов достигает $50 за тонну и выше — без учета затрат на автодоставку. Талибов указал, что в его компании логистические издержки выросли в десять раз по сравнению с периодом до закрытия азовских портов. Часть простаивающих терминалов тем временем рассматривает возможность перехода на складскую аренду как способ сохранить хоть какую-то выручку в условиях вынужденного простоя.