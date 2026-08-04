Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ход строительства метротрама в Красноярске

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин оценил ход строительства метротрама в Красноярске: вице-премьер посетил станцию на Высотной, провел совещание с заказчиком и генеральным подрядчиком — компанией «Моспроект-3». В краевом правительстве напомнили, что проект масштабный: общая протяженность подземки — более 23 километров (на сегодняшний день выполнено 10,4 километра).