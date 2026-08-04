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В Прикамье из-за паводка закрыли Усьвинские Столбы и экотропы

Туристов призывают отнестись к ограничениям с пониманием и не рисковать здоровьем.

Усьвинские Столбы и экотропы закрыты для посещения туристов из-за паводка, сообщили в дирекции ООПТ Пермского края.

Из-за подъёма уровня воды в реке Усьве временно закрыт одноимённый участок природного парка «Пермский». Вода затопила экологические тропы, места для туристических стоянок и площадку Альфа у скал Усьвинские Столбы. Посетителей просят воздержаться от прогулок по маршрутам и от сплавов по реке до стабилизации обстановки и приведения троп в безопасное состояние. Туристов призывают отнестись к ограничениям с пониманием и не рисковать здоровьем.

«Берегите себя и свои близких!» — написали на страницы дирекции ООПТ.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в селе Кын прогнозируют подъём воды из-за сброса с водохранилища в посёлке Староуткинск в Свердловской области.

Напомним, на маршруте по реке Чусовой запретили стоянку у камня Поныш. Ограничения связаны с тем, что на вершине скалы нашли трещины. Есть риск откола крупного фрагмента. 30 июля на месте установили сигнальные ленты и информационные таблички.