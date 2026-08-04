В Прикамье из-за паводка закрыли Усьвинские Столбы и экотропы

Из-за подъёма уровня воды в реке Усьве временно закрыт одноимённый участок природного парка «Пермский». Вода затопила экологические тропы, места для туристических стоянок и площадку Альфа у скал Усьвинские Столбы. Посетителей просят воздержаться от прогулок по маршрутам и от сплавов по реке до стабилизации обстановки и приведения троп в безопасное состояние. Туристов призывают отнестись к ограничениям с пониманием и не рисковать здоровьем.