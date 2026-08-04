В городе Щекино в Тульской области отремонтировали улицу Свободы

Ремонт улицы Свободы провели в городе Щекино в Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Щекинского района.
Специалисты обновили проезжую часть, съезды и парковки, заменили бордюры, установили искусственные неровности, металлические пешеходные ограждения и дорожные знаки. Также они отремонтировали тротуар, нанесли разметку и смонтировали новый остановочный павильон.
Эта дорога является важным транспортным коридором, так как по ней проходит маршрутный транспорт. Еще улица ведет к центру детского творчества, молодежному центру «Мир», филиалу фонда «Защитники Отечества», храму, а также магазинам и предприятиям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.