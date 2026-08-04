Советскую 5-копеечную монету продают за 759 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу советскую монету номиналом 5 копеек 1976 года выпуска за 759 тысяч рублей.
Монета изготовлена из латуни, весит около 5 граммов, диаметр — 25 миллиметров, толщина — примерно 1,5 миллиметра. На аверсе изображен герб СССР, на реверсе — номинал и год выпуска.
В своем объявлении новосибирка отмечает, что не коллекционирует монеты и обмен не рассматривает. В качестве бонуса к покупке прилагается монета номиналом 3 копейки 1956 года, пишет Om1 Новосибирск.
Ранее лот оценивался в 569 тысяч рублей, но продавец подняла цену.
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