Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советскую 5-копеечную монету продают за 759 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу советскую монету номиналом 5 копеек 1976 года выпуска за 759 тысяч рублей.

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу советскую монету номиналом 5 копеек 1976 года выпуска за 759 тысяч рублей.

Монета изготовлена из латуни, весит около 5 граммов, диаметр — 25 миллиметров, толщина — примерно 1,5 миллиметра. На аверсе изображен герб СССР, на реверсе — номинал и год выпуска.

В своем объявлении новосибирка отмечает, что не коллекционирует монеты и обмен не рассматривает. В качестве бонуса к покупке прилагается монета номиналом 3 копейки 1956 года, пишет Om1 Новосибирск.

Ранее лот оценивался в 569 тысяч рублей, но продавец подняла цену.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.