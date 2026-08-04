В Железногорске закрыли доступ в воду на городских пляжах

В Железногорске ввели запрет на купание на двух пляжах — в районе западной части парка имени С. М. Кирова и в микрорайоне Заозёрный (Кантатское водохранилище). При этом сами зоны отдыха остаются открытыми для посещения. Официально эти территории сейчас считаются зонами отдыха у воды, а не местами для купания, пояснили в мэрии Железногорска. Специалисты провели лабораторные анализы воды, которые показали несоответствие санитарным нормам. В целях безопасности горожан межрегиональным управлением № 51 ФМБА России было выдано предписание ограничить использование водоемов. Администрация города просит жителей отнестись к мерам предосторожности серьезно и соблюдать ограничения. О дате возобновления купального сезона будет объявлено отдельно, как только лабораторные анализы воды подтвердят её безопасность.