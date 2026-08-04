Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Городецком округе засняли бурого медведя во время поиска угощения

Такое поведение характерно для молодых медведей, недавно покинувших мать и активно исследующих окружающий мир.

Фотоловушка в Городецком округе сняла бурого медведя, который забрался в подкормочную площадку в поисках угощения. Как отмечают специалисты минлесхоза Нижегородской области, такое поведение характерно для молодых медведей, недавно покинувших мать и активно исследующих окружающий мир.

По данным регионального Минлесхоза, численность бурого медведя в Нижегородской области продолжает расти. Если в 2025 году специалисты насчитали около 1521 особи, то в 2026-м их количество достигло 1553. Больше всего их находится в Варнавинском, Воскресенском и Семеновском округах.

В связи с ростом численности зверя Минлесхоз увеличил лимиты добычи. С 1 августа 2026 года предельный объем добычи бурого медведя составляет 411 особей в год — на 12 лицензий больше, чем в прошлом сезоне.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что охоту ястреба-тетеревятника запечатлели в Нижегородской области.