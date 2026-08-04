В Городецком округе засняли бурого медведя во время поиска угощения

По данным регионального Минлесхоза, численность бурого медведя в Нижегородской области продолжает расти. Если в 2025 году специалисты насчитали около 1521 особи, то в 2026-м их количество достигло 1553. Больше всего их находится в Варнавинском, Воскресенском и Семеновском округах.