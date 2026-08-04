В Дзержинске обсудили создание единого медиапространства

Глава Дзержинска Михаил Клинков отметил, что в городе работают 1047 промышленных предприятий, где заняты десятки тысяч человек. «Считаем необходимым создать единую коммуникационную площадку для диалога власти и бизнеса. В современном мире именно информация определяет многое, поэтому очень важно обеспечить ее максимальную точность, оперативность и открытость», — подчеркнул Михаил Клинков.