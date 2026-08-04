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В Дзержинске обсудили создание единого медиапространства

В Дзержинске Нижегородской области прошел медиафорум «Повестка дня 2.0: Дзержинск — единое информационное пространство», объединивший руководителей пресс-служб крупных предприятий, представителей администрации и медийного сообщества.

Источник: "Российская газета"

В Дзержинске Нижегородской области прошел медиафорум «Повестка дня 2.0: Дзержинск — единое информационное пространство», объединивший руководителей пресс-служб крупных предприятий, представителей администрации и медийного сообщества.

В мероприятии принял участие директор филиала «Российской газеты» в Приволжском федеральном округе Арсений Бабенков. Он рассказал об инструментах федерального позиционирования и ответил на вопросы участников.

Глава Дзержинска Михаил Клинков отметил, что в городе работают 1047 промышленных предприятий, где заняты десятки тысяч человек. «Считаем необходимым создать единую коммуникационную площадку для диалога власти и бизнеса. В современном мире именно информация определяет многое, поэтому очень важно обеспечить ее максимальную точность, оперативность и открытость», — подчеркнул Михаил Клинков.

Он добавил, что в центре такой системы должен находиться житель Дзержинска, который будет получать достоверную информацию о жизни города, понимать планы развития предприятий и чувствовать себя частью единого городского сообщества.

В завершение форума состоялась церемония награждения. Благодарственными письмами регионального парламента за свой профессионализм были отмечены специалисты, работающие в сфере корпоративных коммуникаций и взаимодействия со средствами массовой информации.

Участники сошлись во мнении, что подобные встречи способствуют развитию эффективного диалога между промышленными предприятиями, органами власти и медиасообществом, поэтому такую практику необходимо продолжать.