Правительство Дона направит почти 800 млн рублей на привлечение казаков к госслужбе

Как следует из документа, в первом полугодии муниципальные образования заключили соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов и договоры с казачьими обществами на выполнение задач по содействию органам местного самоуправления. Кроме того, были утверждены документы о проведении слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», подписаны дорожные карты с высшими учебными заведениями, а также подготовлены изменения в порядок предоставления субсидии войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско Донское» на оплату аренды здания и заключено соответствующее соглашение.