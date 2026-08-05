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Младшая дочь принца Эндрю в третий раз стала матерью

Принцесса Йоркская Евгения, отцом которой является Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, родила третьего ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

Племянница британского короля Карла III, принцесса Йоркская Евгения, отцом которой является скандально известный Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, 3 августа стала матерью, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Монаршая особа написала о своей беременности в начале мая. После этого в Букингемском дворце заявили, что ребёнок должен появиться на свет летом 2026 года. В итоге у принцессы родилась дочь.

«Её королевское высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года…» — говорится в сообщении.

Роды проходили в больнице Лиссабона. Вес девочки при рождении составил 2,98 килограмма. Первенцем в семье является Август Филип Хоук, который родился в феврале 2021 года. В мае 2023 года появился на свет второй сын пары. Его назвали Эрнест.

Торговец вином Бруксбэнк и принцесса Евгения поженились в октябре 2018 года. С 2022 года они проживают в Португалии, откуда регулярно приезжают на родину. У экс-принца Эндрю есть еще двое внучек. Их матерью является старшая дочь Маунтбеттен-Виндзора, принцесса Беатрис.

Напомним, в середине июня издание Daily Express проинформировало, что Карл III окончательно отстранил Эндрю Маунтбеттен-Виндзора от ключевых королевских мероприятий.

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