Младшая дочь принца Эндрю в третий раз стала матерью

Племянница британского короля Карла III, принцесса Йоркская Евгения, отцом которой является скандально известный Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, 3 августа стала матерью, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Монаршая особа написала о своей беременности в начале мая. После этого в Букингемском дворце заявили, что ребёнок должен появиться на свет летом 2026 года. В итоге у принцессы родилась дочь.
«Её королевское высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года…» — говорится в сообщении.
Роды проходили в больнице Лиссабона. Вес девочки при рождении составил 2,98 килограмма. Первенцем в семье является Август Филип Хоук, который родился в феврале 2021 года. В мае 2023 года появился на свет второй сын пары. Его назвали Эрнест.
Торговец вином Бруксбэнк и принцесса Евгения поженились в октябре 2018 года. С 2022 года они проживают в Португалии, откуда регулярно приезжают на родину. У экс-принца Эндрю есть еще двое внучек. Их матерью является старшая дочь Маунтбеттен-Виндзора, принцесса Беатрис.
Напомним, в середине июня издание Daily Express проинформировало, что Карл III окончательно отстранил Эндрю Маунтбеттен-Виндзора от ключевых королевских мероприятий.