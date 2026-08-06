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В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Многодетные семьи Крыма смогут получить компенсацию в размере 5000 рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.

Источник: РИА "Новости"

«Выплата предоставляется многодетной семье в размере 5005,5 рублей на каждого рожденного (усыновленного) ребенка, обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенной на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

Назначение выплаты осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи и необходимости предоставления товарных чеков, отметили в министерства.

Заявление необходимо подать в срок до 1 ноября 2026 года. Это можно сделать в органе труда и социальной защиты по месту жительства, через МФЦ или в форме электронного документа с использованием портала «Госуслуги».

Как сообщалось, в Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом.

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