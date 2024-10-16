Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компенсацию после атаки БПЛА получили более 840 жителей Кубани

В Тихорецком районе Кубани продолжают оказывать помощь жильцам пострадавших домов. Раннее муниципалитет подвергся атаки беспилотников. На текущий момент финансовую компенсацию получили более 840 местных жителей.

Источник: соцсети

Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Напомним, 21 сентября силы ПВО сбили два дрона на территории Тихорецкого района. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Средства на единовременную материальную помощь направили из резервного фонда края. На эти цели выделили свыше 22 млн рублей.

— По итогам обследования домовладений в списки на получение выплат включено более 1100 человек. В поселке Каменном продолжает работать оперативный штаб для оказания помощи жителям пострадавших населенных пунктов района, — рассказал министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Жителям поселков Каменный и Тихонький выплачивают по 15 тысяч рублей.

Как раннее сообщало информагентство, в Тихорецком районе Кубани проверяют состояние окружающей среды после атаки дронов. В муниципалитете контролируют экологическую обстановку, оценивают состояние воды и воздуха.

Состояние окружающей среды проверяют в Тихорецком районе после атаки беспилотников.