Компенсацию после атаки БПЛА получили более 840 жителей Кубани

— По итогам обследования домовладений в списки на получение выплат включено более 1100 человек. В поселке Каменном продолжает работать оперативный штаб для оказания помощи жителям пострадавших населенных пунктов района, — рассказал министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.