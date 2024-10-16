Компенсацию после атаки БПЛА получили более 840 жителей Кубани

Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
Напомним, 21 сентября силы ПВО сбили два дрона на территории Тихорецкого района. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.
Средства на единовременную материальную помощь направили из резервного фонда края. На эти цели выделили свыше 22 млн рублей.
— По итогам обследования домовладений в списки на получение выплат включено более 1100 человек. В поселке Каменном продолжает работать оперативный штаб для оказания помощи жителям пострадавших населенных пунктов района, — рассказал министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.
Жителям поселков Каменный и Тихонький выплачивают по 15 тысяч рублей.
Как раннее сообщало информагентство, в Тихорецком районе Кубани проверяют состояние окружающей среды после атаки дронов. В муниципалитете контролируют экологическую обстановку, оценивают состояние воды и воздуха.
Состояние окружающей среды проверяют в Тихорецком районе после атаки беспилотников.