Пленный: «элитная» бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО

«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», — цитирует его слова РИА Новости.