Лёгкий плавающий танк 2С25М «Спрут-СДМ1» может найти применение в подразделениях Росгвардии при выполнении задач по зачистке освобождённых территорий, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
В публикации подчёркивается, что подразделения Росгвардии неоднократно принимали участие в боевых столкновениях в ходе специальной военной операции. Этот опыт выявил необходимость оснащения таких частей лёгкими танками.
В докладе отмечается, что танковые подразделения могли бы эффективно участвовать в зачистке территорий от диверсионно-разведывательных групп и мелких формирований противника. Особенно актуальным применение «Спрута» становится в условиях боёв в урбанизированной местности, где украинские националисты часто используют здания в качестве укреплённых пунктов. Высокая мобильность и огневая мощь этой машины делают её незаменимой для выполнения подобных задач.
Танк «Спрут-СДМ1» оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой и пулемётами, его огневая мощь сопоставима с основными российскими танками. При этом он способен развивать скорость до 70 км/ч на шоссе, что делает его подходящим для операций в условиях сложного рельефа и ограниченного пространства.
Ранее российским бойцам удалось восстановить танк Т-64, угнанный весной этого года решившим перейти на сторону РФ военнослужащим ВСУ Максимом Лихачевым и переданный впоследствии на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка».