Росгвардия может применять легкий танк «Спрут» для зачистки территорий

В докладе отмечается, что танковые подразделения могли бы эффективно участвовать в зачистке территорий от диверсионно-разведывательных групп и мелких формирований противника. Особенно актуальным применение «Спрута» становится в условиях боёв в урбанизированной местности, где украинские националисты часто используют здания в качестве укреплённых пунктов. Высокая мобильность и огневая мощь этой машины делают её незаменимой для выполнения подобных задач.