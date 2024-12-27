Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском

В районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, штурмовые подразделения группировки начали наступление на укрепленные позиции ВСУ, навстречу выехали танки противника и начали вести огонь. Разведчики, обнаружив танки, запустили несколько противотанковых управляемых снарядов, после чего противник перевел огонь на них и начал откатываться назад. При отступлении один танк был поврежден. Корреспондент РИА Новости в режиме онлайн наблюдал за боем.
«Бронегруппа противника (в составе двух танков — ред.), которая вышла на контратаку (наступающим штурмовым подразделениям ВС РФ — ред.), она свою задачу не выполнила, потому как была встречена огнем. Противник, так сказать, не решился в таких условиях, опасных для себя, дальше выполнять задачу», — сказал командир.
По его словам, танки ВСУ сначала попытались сорвать наступление пехоты российской группировки «Юг» и вели огонь по наступающим штурмовикам, а после перевели огонь на разведчиков.
«Мы вели огневое поражение с противотанкового ракетного комплекса, противник переключился с наступающей пехоты ведения огня по ним, переключился, соответственно, уже на опасную (для него цель -ред.), на нас. Нам удалось противника своим огнем сковать, не дать возможность ему пройти к наступающей пехоте», — пояснил он.
Собеседник агентства отметил, что противник начал отходить и один танк получил повреждения, о чем свидетельствовал дым из него.