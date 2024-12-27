Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском

В районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, штурмовые подразделения группировки начали наступление на укрепленные позиции ВСУ, навстречу выехали танки противника и начали вести огонь. Разведчики, обнаружив танки, запустили несколько противотанковых управляемых снарядов, после чего противник перевел огонь на них и начал откатываться назад. При отступлении один танк был поврежден. Корреспондент РИА Новости в режиме онлайн наблюдал за боем.