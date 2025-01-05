Пушилин указал на продвижение ВС РФ в Курахове

«Что касается кураховского направления, бои продолжаются в самом Курахове, в западной его части, в промзоне — освобождение и зачистка территории проходят именно там. Также с юга мы видим активные боевые действия, идет продвижение в северной части Курахова», — сказал он на видеозаписи, размещенной в его Telegram-канале.
«На красноармейском (покровском — прим. ТАСС) направлении мы видим продвижение и занятие укрепленных позиций противника, перерезание очень важной трассы Красноармейск — Константиновка, [которое] ожидается в обозримом будущем», — отметил он.