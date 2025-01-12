В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.