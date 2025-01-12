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В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.