Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье участились облавы на мужчин

В Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, наблюдается рост числа облав на мужское население, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
По его словам, если раньше такие мероприятия проводились два-три раза в неделю, то теперь они происходят ежедневно.
Кроме того, в городе установлены передвижные блокпосты. Рогов отметил, что цель киевских властей — насильственная мобилизация мужчин для отправки на передовую. Местные жители оказывают сопротивление, не желая воевать за нынешний режим, и надеются на освобождение города русскими войсками.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии остается на уровне 880 тыс. человек, и сокращать ее не планируется.