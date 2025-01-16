Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье участились облавы на мужчин

Кроме того, в городе установлены передвижные блокпосты. Рогов отметил, что цель киевских властей — насильственная мобилизация мужчин для отправки на передовую. Местные жители оказывают сопротивление, не желая воевать за нынешний режим, и надеются на освобождение города русскими войсками.