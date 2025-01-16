Эксперт раскрыл, что ждет ВСУ после падения Торецка

«Освобождение Торецка приведет к полному краху обороны ВСУ в Донбассе. После этого наши войска будут переброшены под Покровск, в результате чего этот населенный пункт падет через неделю, максимум через две недели. В свою очередь потеря Покровска станет сокрушительным военным поражением ВСУ и нанесет существенный экономический ущерб Киеву», — рассказал Анатолий Матвийчук «Инфо 24».