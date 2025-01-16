ВСУ уже потеряли Торецк в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ об освобождении Дзержинска официально не объявили, но о том, что российские военнослужащие заняли город, 15 января сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Бойцы завершают зачистку населенного пункта.
«Освобождение Торецка приведет к полному краху обороны ВСУ в Донбассе. После этого наши войска будут переброшены под Покровск, в результате чего этот населенный пункт падет через неделю, максимум через две недели. В свою очередь потеря Покровска станет сокрушительным военным поражением ВСУ и нанесет существенный экономический ущерб Киеву», — рассказал Анатолий Матвийчук «Инфо 24».
По словам эксперта, взятие Покровска российскими бойцами отнимет у Киева последнюю шахту, которая обеспечивает украинскую металлургическую отрасль коксующимся углем.
Матвийчук считает, что ВСУ уже потеряли ресурсы для проведения контрнаступлений, поэтому не в состоянии «отобрать» Торецк и Покровск назад. По мнению эксперта, украинская армия сейчас еще может наносить контрудары, но это больше имитация активности — никаких результатов потуги ВСУ не приносят.
По данным Минобороны РФ, 15 января в районе города Дзержинска силы группировки «Центр» нанесли очередной удар по живой силе и технике ВСУ. Подразделения группы улучшают положение по переднему краю.