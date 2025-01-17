ВС РФ освободили около 63% занятой ВСУ курской территории

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские войска в Курской области наступают на всех направлениях, уже освобождено 63,2% территории, изначально занятой ВСУ. Противник отступает с значительными потерями, сообщили в Минобороны РФ.
«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 кв. км)», — сообщили в российском военном ведомстве.