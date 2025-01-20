Ричмонд
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Султанов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Мужчину проводят в последний путь 20 января.
Источник: Администрация Тулуна

Гвардии рядовой Алексей Султанов из Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.

Мужчина родился и вырос в Тулуне, окончил девять классов в Писаревской средней школе. Затем продолжил обучение — поступил в Братский профессиональный техникум. В зону СВО отправился добровольцем, проявив мужество, отвагу и смелость.

— 23 декабря 2024 года, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, гвардии рядовой Алексей Султанов погиб, — рассказали в администрации.

Мужчина посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Прощание с героем состоится сегодня, 20 января, с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского (территория Тулунской городской больницы).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Ольхонского района погиб в зоне СВО.