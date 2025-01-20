Алексей Султанов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Гвардии рядовой Алексей Султанов из Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.
Мужчина родился и вырос в Тулуне, окончил девять классов в Писаревской средней школе. Затем продолжил обучение — поступил в Братский профессиональный техникум. В зону СВО отправился добровольцем, проявив мужество, отвагу и смелость.
— 23 декабря 2024 года, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, гвардии рядовой Алексей Султанов погиб, — рассказали в администрации.
Мужчина посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Прощание с героем состоится сегодня, 20 января, с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского (территория Тулунской городской больницы).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Ольхонского района погиб в зоне СВО.