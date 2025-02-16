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ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» отразили за сутки три атаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово. Отражены три контратаки противника», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Кияница, Ободы и Юнаковка в Сумской области.