ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово. Отражены три контратаки противника», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.