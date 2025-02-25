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Сотрудники областного правительства и мэрии Новосибирска примут участие в СВО

Несколько сотрудников правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска вошли в состав разведывательно-штурмового отряда БАРС «Орион», формирующегося в регионе.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил мэр областного центра Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

По словам мэра, группа добровольцев «Ориона» отправилась на боевую подготовку. Фамилии чиновников, которые примут участие в СВО в его составе, в сообщении не указаны.

Как писал «Ъ-Сибирь», первым именным новосибирским подразделением был отряд «Вега», созданный в 2022 году. В дальнейшем он был переформатирован в 24-ю бригаду специального назначения. В «Орион», по словам и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрея Панферова, планируется набрать 400−600 бойцов.