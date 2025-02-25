Сотрудники областного правительства и мэрии Новосибирска примут участие в СВО

Как писал «Ъ-Сибирь», первым именным новосибирским подразделением был отряд «Вега», созданный в 2022 году. В дальнейшем он был переформатирован в 24-ю бригаду специального назначения. В «Орион», по словам и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрея Панферова, планируется набрать 400−600 бойцов.