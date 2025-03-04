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В Минобороны сообщили о сбитых над Воронежской областью БПЛА

Пострадавших и последствий на земле нет.

Три украинских беспилотника уничтожили над Воронежской областью в ночь на 4 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что пострадавших и последствий на земле нет. Опасность атаки БПЛА сохранялась в регионе с 20:36 3 марта до 4:52 4 марта.

Всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов: 10 — над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской и по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.