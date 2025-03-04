В Минобороны сообщили о сбитых над Воронежской областью БПЛА

Всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов: 10 — над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской и по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.