В Пермском крае простятся с Андреем Гладковым, погибшим на СВО

Сегодня, 18 марта, в Пермском крае пройдет церемония прощания с Андреем Гладковым, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. У бойца остались жена и дочь. Печальные новости о гибели уроженца Очерского округа сообщили в местной администрации.
Андрей родился 19 августа 1965 года в деревне Лужково под Очером. После окончания учебы, прикамец отправился на военную службу по призыву, которая длилась два года. В 1996 году он вновь вернулся к военной службе и поступил в школу прапорщиков.
«Годы военной службы воспитали ответственность и добросовестность. Не смотря на возраст принял решение поступить на военную службу по контракту и отправился в зону проведения Специальной Военной Операции», — пишут в местной мэрии.
Боец погиб 5 февраля 2025 года.
Церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 18 марта. Отпевание псостоится в Храме Успения Пресвятой Богородицы по адресу: город Очер, улица Революционная, 36 в 13.00. Прощание запланировано на 14.00 в Центральном Доме Культуры по адресу: улица Коммунистическая, 6.