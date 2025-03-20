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Аэропорт Курумоч возобновил работу

В самарском аэропорту Курумоч в 11:00 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили представители Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Напомним, ранее стало известно, что в ПФО приостановлена работа двух аэропортов — Курумоча и саратовского «Гагарин». Временные ограничения вводили из-за опасности атаки БПЛА.