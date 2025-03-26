Власти Ростовской области раскрыли подробности выплат участникам СВО

«Денежные перечисления были дифференцированы в зависимости от категории. Далее постановления продлевали срок действия, суммы при этом не менялись. Выплаты остались на прежнем уровне», — объяснили в правительстве.
До 10 октября 2024 года все, кто заключал контракт на территории Ростовской области, получали региональную выплату в размере 1,2 млн рублей.
Позднее в постановление были внесены изменения: для тех, кто подписывает контракт с частями резерва, выплата увеличена до 1,6 млн рублей, для остальных категорий контрактников сумма теперь составляет 1 млн рублей.