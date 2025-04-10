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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Центра»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили до 430 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизоветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.