В Новороссийске отменен сигнал беспилотной опасности

Он попросил жителей в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников не подходить к ним, не фотографировать их и не пользоваться вблизи мобильными телефонами. «В случае обнаружения подозрительных объектов, отойдите на безопасное расстояние и наберите номер 112», — написал мэр.
Глава Новороссийска выразил благодарность военнослужащим, которые мгновенно реагировали на поставленные задачи. Также он поблагодарил СМИ за оперативное информирование населения, а жителей — за проявленное спокойствие и отсутствие паники.