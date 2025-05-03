В Новороссийске отменен сигнал беспилотной опасности

Он попросил жителей в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников не подходить к ним, не фотографировать их и не пользоваться вблизи мобильными телефонами. «В случае обнаружения подозрительных объектов, отойдите на безопасное расстояние и наберите номер 112», — написал мэр.