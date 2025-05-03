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В Новороссийске отменен сигнал беспилотной опасности

Третьего мая в 9:31 в Новороссийске был отменен сигнал атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Он попросил жителей в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников не подходить к ним, не фотографировать их и не пользоваться вблизи мобильными телефонами. «В случае обнаружения подозрительных объектов, отойдите на безопасное расстояние и наберите номер 112», — написал мэр.

Глава Новороссийска выразил благодарность военнослужащим, которые мгновенно реагировали на поставленные задачи. Также он поблагодарил СМИ за оперативное информирование населения, а жителей — за проявленное спокойствие и отсутствие паники.