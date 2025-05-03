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Режим ЧС введен на пострадавшей из-за БПЛА территории в Целине

Ростовская область, 3 мая 2025. DON24.RU. В Ростовской области на пострадавшей из-за атаки БПЛА территории поселка Целина объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24» со ссылкой на заместителя главы администрации Целинского района Нину Батищеву.

В ночь с 2-го на 3 мая в Целине из-за упавших обломков БПЛА загорелись крыши двух домов. Из одного здания эвакуировали семью из пяти человек, второй дом, как выяснилось, был нежилым.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям проведет обследование абсолютно всех домовладений, не только пострадавших, на территории трех кварталов: от ул. 3-я Линия до ул. 7-я Линия и от ул. Калинина до ул. Советской», — проинформировала представитель администрации.

Кроме проведения обследований специалисты оценят ущерб. Владельцам поврежденного жилья разъяснят порядок получения компенсации.

Всего за ночь над донским регионом были уничтожены девять вражеских беспилотников — в Новошахтинске, Каменске, а также в Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.