Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение… ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное Донецкой Народной Республики, Малиновка и Полтавка Запорожской области.