Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение… ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.