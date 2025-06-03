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Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, Киев потерял в ее зоне ответственности более 175 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение… ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное Донецкой Народной Республики, Малиновка и Полтавка Запорожской области.