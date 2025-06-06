Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сделали заявление о взлете стратегических бомбардировщиков в РФ и выходе в море «Калибра»

«СТРАНА.ua»: на Украине сообщили о взлёте стратегических бомбардировщиков РФ.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты с Украины оповестили о якобы запуске в небо стратегических бомбардировщиков в России. Однако в официальных ведомствах РФ эту информацию пока не подтверждали. С соответствующими заявлениями обратилось украинское издание «Страна».

Кроме того, журналисты рассказали о, предположительно, выводе «Калибра». Это российский носитель ракет. По версии украинского издания, «Калибр» вышел в акваторию Черного моря. Данные пока также не подтверждены российской стороной.

Стало известно, что 5 июня бойцы Вооруженных Сил России нанесли удар по украинским объектам в ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо назвал украинских боевиков террористами и сообщил об атаках ВСУ на энергообеспечивающие объекты.