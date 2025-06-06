На Украине сделали заявление о взлете стратегических бомбардировщиков в РФ и выходе в море «Калибра»

Журналисты с Украины оповестили о якобы запуске в небо стратегических бомбардировщиков в России. Однако в официальных ведомствах РФ эту информацию пока не подтверждали. С соответствующими заявлениями обратилось украинское издание «Страна».
Кроме того, журналисты рассказали о, предположительно, выводе «Калибра». Это российский носитель ракет. По версии украинского издания, «Калибр» вышел в акваторию Черного моря. Данные пока также не подтверждены российской стороной.
Стало известно, что 5 июня бойцы Вооруженных Сил России нанесли удар по украинским объектам в ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо назвал украинских боевиков террористами и сообщил об атаках ВСУ на энергообеспечивающие объекты.