Брошенные в Екатеринбурге машины отправят на спецоперацию

Он уточнил, что на СВО передадут автомобили, которые стали муниципальной собственностью. Таковыми машины признаются, если их владельцы долгое время не объявляются. Сначала на лобовое стекло крепится предупреждение. Через 7 дней бесхозное авто эвакуируют, а по истечении еще 90 дней автомобиль, если владелец так и не объявился, переходит в собственность города.