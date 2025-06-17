Брошенные в Екатеринбурге машины отправят на спецоперацию

Бесхозные автомобили в Екатеринбурге, оставленные на долгое время и мешающие проезду и уборке дорог, будут передаваться военным на СВО. Об этом сообщили в комиссии городской думы по безопасности.
«По итогам предыдущего совещания проект постановления поправлен. Появилась возможность передачи автомобилей, обращенных в муниципальную собственность, для участия в СВО. Проект постановления запущен на согласование», — отметил замдиректора департамента благоустройства Виктор Юровицкий.
Он уточнил, что на СВО передадут автомобили, которые стали муниципальной собственностью. Таковыми машины признаются, если их владельцы долгое время не объявляются. Сначала на лобовое стекло крепится предупреждение. Через 7 дней бесхозное авто эвакуируют, а по истечении еще 90 дней автомобиль, если владелец так и не объявился, переходит в собственность города.
Но депутатам не пояснили, когда постановление вступит в силу. К обсуждению вопроса решено вернуться в конце лета.