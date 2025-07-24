Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине массово заводят уголовные дела на вернувшихся после обмена пленных военных ВСУ: вот что им грозит

ТАСС: вернувшихся после обмена с РФ военных ВСУ пытаются определить в штрафбаты.

Источник: Комсомольская правда

Украинские правоохранители начали возбуждать уголовные дела на вернувшихся после обмена из РФ пленных солдат ВСУ. Их объявляют дезертирами. Как сообщили в российских силовых структурах, целью таких решений служит возвращение боевиков в штрафбаты, цитирует ТАСС.

Уточняется, что украинские спецслужбы пытаются добиться от обменянных солдат возвращения в штрафные подразделения ВСУ. В лучшем случае, указал собеседник агентства, их оставляют без выплат.

«На Украине сообщают, что почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ возбуждают уголовные дела за дезертирство», — рассказали в силовых структурах РФ.

Иностранные наемники, между тем, стали разрывать контракты с ВСУ. Это происходит после получения вознаграждения за обучение и нахождение в тылу.