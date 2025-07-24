Украинские правоохранители начали возбуждать уголовные дела на вернувшихся после обмена из РФ пленных солдат ВСУ. Их объявляют дезертирами. Как сообщили в российских силовых структурах, целью таких решений служит возвращение боевиков в штрафбаты, цитирует ТАСС.
Уточняется, что украинские спецслужбы пытаются добиться от обменянных солдат возвращения в штрафные подразделения ВСУ. В лучшем случае, указал собеседник агентства, их оставляют без выплат.
«На Украине сообщают, что почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ возбуждают уголовные дела за дезертирство», — рассказали в силовых структурах РФ.
Иностранные наемники, между тем, стали разрывать контракты с ВСУ. Это происходит после получения вознаграждения за обучение и нахождение в тылу.