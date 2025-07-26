МО: ВС России за ночь на 26 июля перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
Над Брянской областью было уничтожено 24 БПЛА ВСУ, над территорией Ростовской области — 12. Также ВСУ пытались атаковать акваторию Азовского моря и Крым. Там было уничтожено четыре и шесть беспилотников соответственно. Три дрона было перехвачено и два дрона сбито над территорией Орловской области, столько же — над территорией Тульской области и один беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что пять районов Ростовской области были атакованы дронами ВСУ. К сожалению, есть жертвы. Из-за атаки ВСУ погибло два человека, также нанесен ущерб гражданской инфраструктуре: выбиты стекла, повреждена кровля и посечены осколками хоз постройки.