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МО: ВС России за ночь на 26 июля перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА

В Минобороны сообщили, что киевский режим в очередной раз пытался атаковать территорию РФ с помощью беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

Над Брянской областью было уничтожено 24 БПЛА ВСУ, над территорией Ростовской области — 12. Также ВСУ пытались атаковать акваторию Азовского моря и Крым. Там было уничтожено четыре и шесть беспилотников соответственно. Три дрона было перехвачено и два дрона сбито над территорией Орловской области, столько же — над территорией Тульской области и один беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что пять районов Ростовской области были атакованы дронами ВСУ. К сожалению, есть жертвы. Из-за атаки ВСУ погибло два человека, также нанесен ущерб гражданской инфраструктуре: выбиты стекла, повреждена кровля и посечены осколками хоз постройки.

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