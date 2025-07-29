От Катюши. Бабушка из Железногорска пожертвовала крупную сумму бойцам СВО

«Вернулся израненным в 1944 году и не любил рассказывать о войне, говорил: “Кто там не был, ничего не знает”. Так что не могу сказать, где отец получил ранение в левое лёгкое и левую руку. Рука по жизни у него не действовала. Скорее всего, он был связистом, потому что однажды услышала от него, что на фронте ему приходилось соединять провода руками и держать, чтобы обеспечивать связь», — вспоминает Екатерина Бакалдина.