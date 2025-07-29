От Катюши. Бабушка из Железногорска пожертвовала крупную сумму бойцам СВО

«Как только началась спецоперация, сразу решила помочь нашим воинам на передовой и купить для них антидрон, чтобы они могли сбивать вражеские беспилотники. Сделала это в память о папе», — говорит жительница Железногорска (Красноярский край) Екатерина Бакалдина.
Её отец Фёдор Иванович — ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боях у озера Хасан, в 1941 году ушёл на фронт бить фашистов, вернулся израненным за год до победы.
«Отчётов не надо».
«Здравствуйте, Татьяна. Проходите», — встречает меня с улыбкой женщина.
В однокомнатной квартире Екатерины Фёдоровны Бакалдиной скромная мебель, купленная, видимо, довольно давно, но в углу у окна современная «плазма» большого размера. Пенсионерка постоянно следит за новостями с передовой. Говорит, переживает за каждого бойца.
«Смотрю и постоянно плачу. Потому и решила передать деньги на приобретение нужного оборудования нашим воинам», — объясняет женщина, вытирая ставшие влажными от слёз глаза.
Рассказывает, что это решение созрело сразу, как только началась спецоперация, но не знала, к кому обратиться. Помог случай. Екатерина Фёдоровна познакомилась с волонтёрами, которые собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО, потом вышла на благотворительный фонд «Железногорск».
Первую крупную сумму передала бойцу на покупку оборудования связи: рации, усилителей, антенн.
«Попросила участника СВО Артемия Пономарёва, которому передала вторую сумму, чтобы купили антидрон и написали на нём “От Катюши” в память об отце. Он пообещал. Увидела по телевизору, что на передовой в блиндажах у наших бойцов висят иконки Иисуса Христа, Божьей Матери, Святителя Николая. Подруга в церкви купила по моей просьбе такие же, я передала их тоже. Отчётов мне никаких не надо, верю на слово», — говорит Екатерина Фёдоровна.
Называл только Катюшей.
В закрытый город она приехала 20-летней девчонкой в 1965 году из Канска, где работала на швейной фабрике. А родилась Катюша в победном 1945 году в деревне Каменка Ирбейского района. В их семье было шестеро детей, выжили только четверо.
Её отец Фёдор Иванович в 1938 году принимал участие в боях у озера Хасан, когда Квантунская армия Японии попыталась спровоцировать военный конфликт с СССР. Защищал государственную границу и громил противника. В 1941-м ушёл на фронт воевать против фашистских захватчиков.
«Вернулся израненным в 1944 году и не любил рассказывать о войне, говорил: “Кто там не был, ничего не знает”. Так что не могу сказать, где отец получил ранение в левое лёгкое и левую руку. Рука по жизни у него не действовала. Скорее всего, он был связистом, потому что однажды услышала от него, что на фронте ему приходилось соединять провода руками и держать, чтобы обеспечивать связь», — вспоминает Екатерина Бакалдина.
Дочку он назвал в честь той самой боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», которая уничтожала нацистов на фронтах Великой Отечественной. И всю жизнь звал свою девочку только Катюшей.
«Именно отец своим примером научил меня доброте, отзывчивости и желанию помогать другим. У его сестры во время войны погиб муж, осталось семеро ребятишек. И отец, тогда он работал на мельнице от зари до зари, кормил 11 детей», — рассказывает женщина.
При этом он был очень строгим. Дал задание — будь добр выполнить. В девять вечера — домой.
«На дверях в доме на вешалке рядом с шапками и фуражками висел прутик, но он ни разу никого из нас им не наказал. Если кто-то не слушался, отцу достаточно было взгляда — и мы всё понимали», — с улыбкой вспоминает Екатерина Фёдоровна.
Семья держала большое хозяйство — корову, кур, огород 80 соток, который засаживали овощами и картошкой. А её нужно было сначала посадить, окучить, потом убрать. Это спасало большую семью в трудные послевоенные годы.
Ни о какой школьной форме речи не было, учиться Катя ходила в платьях, которые шила мама. За тканью ездили в Бородино или Канск. Из верхней одежды — телогрейка да валенки.
«Магазин в деревне появился в 1955—1956 годах. Помню, что конфеты-подушечки почему-то были слипшиеся, продавщица их резала ножом и продавала нам по 200−300 граммов. А какой вкусный продавался плиточный чай! Мы даже его жевали, откусывая по маленькому кусочку», — смеясь, рассказывает Екатерина Бакалдина.
«Фёдоровне и генералы нипочём».
После окончания семилетки 16-летняя девушка уехала из родительского дома в Бородино. Год отработала на фабрике по обработке слюды. За высокие производственные показатели Екатерину даже наградили поездкой в дом отдыха в Геленджик.
«Ехала поездом с пересадкой в Москве. И в метро столкнулась с чернокожим, наверное, африканцем. От испуга остановилась как вкопанная, а он на своём языке что-то говорил и махал рукой, мол, не бойся», — делится женщина.
Потом переехала с подругой в Канск, трудилась на ткацкой фабрике, параллельно училась на бухгалтерских курсах и на радиотелеграфиста. Девушка отлично владела азбукой Морзе, и ей даже предлагали службу на подводной лодке на Севере, но 18-летняя Катюша предпочла переехать в секретный Красноярск-26.
Тогда как раз набирали молодёжь на предприятия закрытого города. Катя выбрала ведомственную военизированную охрану (ВВО) ГХК, охраняла объекты комбината и периметр Красноярска-26, который был обнесён колючей проволокой. Екатерину выбрали секретарём комсомольской организации. И закипела общественная жизнь. Девушки принимали участие в соревнованиях по лыжам, толканию ядра, занимались в самодеятельности. Хор, в котором они пели, неизменно занимал призовые места в городских конкурсах. А работа, конечно, требовала предельной внимательности.
«Однажды, возвращаясь с поста, со стороны деревни Додоново увидела сделанный через колючку проход: кто-то прошёл в город. Почему-то не сработала сигнализация, и никто из сотрудников при обходе этого не заметил. Тут же сообщила руководству, не знаю, нашли нарушителя или нет», — рассказывает женщина.
Четверть века она проработала начальником караула охраны периметра изотопно-химического завода (ИХЗ ГХК). Говорит, что во время работы случалось многое, но особенно запомнился один случай.
«Приехала московская комиссия с проверкой пожарной части предприятия и нашего подразделения. Позвонила моя постовая, говорит, генерал потребовал открыть ему гараж на территории. Ответила: “Нет, ни в коем случае никому ничего не открывать!” Потом мой начальник на собрании коллектива с трибуны так и сказал: “Фёдоровне и генералы нипочём!” — вспоминает женщина.
Так учил отец.
Ответственности за порученное дело её тоже научили отец и мама. С юности помогает тем, кто нуждается в поддержке. Когда в 1966 году произошло разрушительное землетрясение в Ташкенте, предложила коллективу перечислить на восстановление города деньги.
Отправили месячную премию в фонд помощи в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Коллективу была объявлена благодарность от Гострудсберкассы СССР. И подтверждено, что сумма в размере 100 рублей (тогда это было довольно много) направлена адресату.
В лихие девяностые никогда не проходила мимо нуждающихся, которые нередко у магазина просили купить хлеба или молока. Талонная система, очереди за продуктами, бартер, вместо зарплаты — водка или телевизоры. Пережили.
Обязательно преодолеем испытания, которые сегодня выпали русскому народу, но только все вместе, считает 80-летняя женщина.
«Посмотрите, сколько в стране волонтёрских организаций, которые доставляют бойцам и жителям Донбасса гуманитарную помощь. Делают всё возможное для победы, и я буду принимать в этом посильное участие. Так меня учил отец», — говорит Екатерина Бакалдина.