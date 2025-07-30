Глава Минземимущества РТ Кадыров стал наставником ветерана СВО по программе «Батырлар»

«Учитывая, что у Рустема Сабирова есть опыт в земельно-имущественной сфере и понимание многих процессов, мы планируем в ближайшее время начать подробно знакомить его с работой не только министерства, но и наших подведомственных учреждений. Утвердим график, чтобы это не мешало его нынешней работе, и начнем, тем более что сейчас мы реализуем новые проекты, в том числе и цифровые, где будет полезен взгляд со стороны», — цитирует Кадырова пресс-служба министерства.