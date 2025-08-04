Дандыкин: власти Херсона первыми сбегут из города при приближении ВС РФ

Власти Херсона, который пока остается под контролем ВСУ, первыми покинут город при приближении российской армии, и, вероятно, уже этим занимаются. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ранее стало известно, что в городе после повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, началась эвакуация.
«Преимущество на стороне ВС РФ. Всему свое время, но, я думаю, уже сейчас киевский режим убирает из города сотрудников органов власти. Они, как правило, если жареным запахло — первыми бегут. То же происходило и во многих других городах», — сказал он.
Дандыкин подчеркнул, что российская армия успешно продвигается на всех направлениях.
«Российские военные владеют инициативой на всех направлениях, в том числе и на херсонском», — добавил военный.
Ранее Дандыкин сообщил, что удар по мосту под Херсоном затруднит логистику ВСУ.