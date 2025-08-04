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Дандыкин: власти Херсона первыми сбегут из города при приближении ВС РФ

Военный эксперт отметил, что российские бойцы успешно продвигаются на всех направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Власти Херсона, который пока остается под контролем ВСУ, первыми покинут город при приближении российской армии, и, вероятно, уже этим занимаются. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, ранее стало известно, что в городе после повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, началась эвакуация.

«Преимущество на стороне ВС РФ. Всему свое время, но, я думаю, уже сейчас киевский режим убирает из города сотрудников органов власти. Они, как правило, если жареным запахло — первыми бегут. То же происходило и во многих других городах», — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что российская армия успешно продвигается на всех направлениях.

«Российские военные владеют инициативой на всех направлениях, в том числе и на херсонском», — добавил военный.

Ранее Дандыкин сообщил, что удар по мосту под Херсоном затруднит логистику ВСУ.