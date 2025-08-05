В ходе спецоперации погиб камышанин Андрей Мельников

Уроженец Волгоградской области Андрей Мельников пал в ходе специальной военной операции. Военнослужащий проявил исключительное мужество и отвагу, защищая интересы Родины, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина. Он до конца остался верен присяге и с честью выполнил свой воинский долг.