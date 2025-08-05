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В ходе спецоперации погиб камышанин Андрей Мельников

Под Волгоградом простились с погибшим на СВО бойцом.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Волгоградской области Андрей Мельников пал в ходе специальной военной операции. Военнослужащий проявил исключительное мужество и отвагу, защищая интересы Родины, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина. Он до конца остался верен присяге и с честью выполнил свой воинский долг.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Андрея Мельникова искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации Камышина.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Мельникова.