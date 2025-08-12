Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛА

— Любое видео с места прилёта БПЛА, каждый кадр разрушений, дыма или работающей ПВО — это информация, которая может быть использована против России. Украинские неонацисты активно мониторят как федеральные и региональные СМИ, так и социальные сети, менеджеры Интернет, а также личные аккаунты граждан. Все эти материалы анализируются: где упал дрон, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли спасатели и военные, — пояснили в антитеррористической комиссии. — Подобная информация может стать поводом для новых, ещё более точных ударов и подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родных и близких.