Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛА

В Волгоградской области к административной ответственности привлечены местные жители, которые снимали на фото и видео атаки вражеских БПЛА и работу средств ПВО в августе текущего года.

Источник: v102

Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона. Речь идет, по данным ИА «Высота 102», о жителях Суровикинского района.

Напомним, что в Волгоградской области в феврале текущего года вступили в силу поправки в региональный кодекс об административной ответственности, предусматривающий крупные штрафы за съёмку БПЛА. Так, в соответствии со статьей 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности пойманные на распространении запрещенной информации граждане наказываются штрафами в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностные лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридические лица — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

— В августе 2025 года за нарушение требований данного постановления в отношении четырёх жителей Волгоградской области составлены протоколы об административном правонарушении, по ст. 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, — сообщила антитеррористическая комиссия.

Чтобы не нарваться на штраф, в Волгоградской области запрещено публиковать данные:

— о работе ПВО и РЭБ, последствиях этой работы;

— местах падения БПЛА и поражения объектов;

— о средствах противодействия БПЛА;

— о расположении военных объектов и объектов правоохранительных органов, а также объектах инфраструктуры и т. д.

— Любое видео с места прилёта БПЛА, каждый кадр разрушений, дыма или работающей ПВО — это информация, которая может быть использована против России. Украинские неонацисты активно мониторят как федеральные и региональные СМИ, так и социальные сети, менеджеры Интернет, а также личные аккаунты граждан. Все эти материалы анализируются: где упал дрон, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли спасатели и военные, — пояснили в антитеррористической комиссии. — Подобная информация может стать поводом для новых, ещё более точных ударов и подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родных и близких.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше