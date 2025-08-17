Ричмонд
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек

В Воронежской области в результате атаки беспилотников ВСУ ранен монтер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около пяти БПЛА сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтёр пути и повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА. По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу», — написал он в Telegram-канале.

Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.

«Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи», — отметил он.

Кроме того, по словам губернатора, в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, на месте работают пожарные расчеты. Также еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.

«Угроза непосредственной атаки беспилотниками сохраняется в трёх муниципалитетах области. Режим опасности атаки БПЛА действует во всем регионе», — подчеркнул Гусев.

