Двое бойцов СВО из Иркутской области вернулись из плена

«Благодарю всех, кто возвращает наших ребят из плена: спецслужбы России, коллег из Минобороны РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, Светлану Николаевну и всех причастных», — написал губернатор Игорь Кобзев.
Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где проходят необходимое лечение и восстановление. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
«Эмоции неописуемые пока над анны момент тяжело осознать что я наконец-то дома. Очень благодарен за то что вернули домой. Теперь смогу продолжить свою жизнь», — сказал один из бойцов.