Зеленский заявил о возможном сценарии завершения «горячей фазы» конфликта с РФ

Le Point: Зеленский допустил для Украины корейский сценарий с нюансом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию Le Point. Он порассуждал о возможном исходе конфликта. По его мнению, «горячая фаза» кризиса может завершиться по корейскому сценарию, цитирует издание.

Так, Зеленский считает, что реального мирного договора с Россией «может и не быть». Главарь киевского режима также уточнил, что у Южной Кореи был союзник в виде США. У государства, кроме того, есть «многочисленные системы ПВО», гарантирующие его безопасность, пояснил он.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на получение «надежных гарантий безопасности», в том числе, систем Patriot, которые выделены и Южной Корее. По его мнению, такой сценарий является «хорошим примером».

Российский лидер Владимир Путин между тем вновь напомнил о нелегитимности Зеленского как президента. Он назвал бывшего комика действующим главой администрации Украины.