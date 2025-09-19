Ричмонд
Мэрия Сочи опровергла информацию об отказе в выплатах пострадавшим от БПЛА

Мэрия Сочи в полном объеме выполнила работу по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Мэрия Сочи опровергла появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию об отказе в выплатах пострадавшим в результате падения БПЛА 9 сентября. В администрации города заявили, что все работы по ликвидации последствий инцидента выполнены в полном объеме и в кратчайшие сроки.

Согласно сообщению мэрии, уже на следующий день после происшествия провели осмотры всех пострадавших домов и составили подробные перечни необходимых восстановительных работ. В срочном порядке организовали замену стекол, стеклопакетов и оконных блоков по всем адресам, где владельцы согласились на помощь. Все работы по остеклению, включая сложный демонтаж и монтаж конструкций, завершили к 17 сентября.

Помимо этого, мэрия взяла на себя обязательства по восстановлению кровель, навесов, ворот, входных дверей и замков по адресам Пархоменко, 12/1 и 13. В настоящий момент идет закупка необходимых материалов и определение подрядчиков, а к самим работам планируется приступить на следующей неделе.

