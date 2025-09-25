Ричмонд
В Краснодарском крае из-за падения украинского БПЛА загорелось предприятие

Оперативные службы потушили возгорание на предприятии в Краснодарском крае, которое произошло из-за падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Белореченском районе Краснодарского края с предприятия, где упали обломки БПЛА, эвакуировали около 140 человек из-за возгорания. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Отмечается, что оперативные службы потушили возгорание, пострадавших в результате инцидента нет.

«Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек — сотрудников предприятия — были эвакуированы в защитное сооружение… Пострадавших нет», — говорится в сообщении от властей региона.

Нужно отметить, что киевский режим атаковал территорию РФ 55 беспилотниками ночью на 25 сентября. Враг пытался атаковать не только Краснодарский край, но и Ростовскую область, а также акваторию Черного и Азовского морей. Российская ПВО отразила атаку вражеских беспилотников.

