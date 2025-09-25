Ричмонд
При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения подъезды в жилом доме

СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. В многоквартирном доме в Новороссийске, где после атаки БПЛА ВСУ сгорела кровля, сильно повреждены два подъезда, экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу здания, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки дронов ВСУ возникло в Новороссийске, оно было ликвидировано вечером в среду.

«В результате атаки киевского режима в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали МКД по улице Шевченко, 55 и Энгельса, 98. В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания», — говорится в сообщении.

Кравченко также заявил, что будет сформирован план аварийно-восстановительных работ, а специализированные бригады займутся восстановлением электроэнергии.

Организованные группы по определению ущерба и оказанию помощи уже приступили приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Отмечается, что волонтеры помогут жителям навести порядок в квартирах после атаки БПЛА. Также будет организовано дежурство казачества в вечернее время для обеспечения сохранности имущества жильцов.

«Специалисты обследуют пострадавшую территорию. Ключевая задача сейчас — в кратчайшие сроки оформить всю необходимую документацию и составить акты осмотра помещений. Это позволит жителям оперативно получить как первоначальные выплаты, так и компенсации на восстановление утраченного имущества», — сказал Кравченко.

