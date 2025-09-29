Ричмонд
За ночь над регионами России сбиты 84 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 84 украинских беспилотника.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 24 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 21 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, ещё девять — над территорией Смоленской области, семь — над Калужской областью, четыре — над территорией Московского региона, три — над территорией Орловской области, один — над территорией Курской области.

Ранее Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ.

Позже стало известно, что основная часть работ по восстановлению электроэнергии в городе и Белгородском районе после атаки ВСУ была выполнена.

