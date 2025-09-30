Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди спикеров форума по безопасности обнаружен родственник вице-президента США: от участвовал в боях на стороне ВСУ

Состоявший в рядах ВСУ кузен Вэнса приглашён на форум безопасности в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нэйт Вэнс, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявлен в числе спикеров на международном форуме, посвященном вопросам безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из официальной программы мероприятия, дискуссия с его участием запланирована на вторник 30 сентября. Тема сессии звучит как «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».

В материалах форума Нэйт Вэнс указан ветераном боевых действий на Украине.

Согласно более ранним сообщениям средств массовой информации, двоюродный брат американского вице-президента провел на Украине в общей сложности три года. Из них примерно два с половиной года он участвовал в боях в составе украинской армии. В публикациях утверждалось, что он принимал участие в сражениях за Купянск, Артемовск, Авдеевку и Покровск.

Прежде колумбиец, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, поделился информацией о тяжёлом положении ВСУ в зоне боевых действий. Он покинул украинскую армию и теперь обращается за помощью к Министерству иностранных дел своей страны.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше