Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нэйт Вэнс, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявлен в числе спикеров на международном форуме, посвященном вопросам безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
Как следует из официальной программы мероприятия, дискуссия с его участием запланирована на вторник 30 сентября. Тема сессии звучит как «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».
В материалах форума Нэйт Вэнс указан ветераном боевых действий на Украине.
Согласно более ранним сообщениям средств массовой информации, двоюродный брат американского вице-президента провел на Украине в общей сложности три года. Из них примерно два с половиной года он участвовал в боях в составе украинской армии. В публикациях утверждалось, что он принимал участие в сражениях за Купянск, Артемовск, Авдеевку и Покровск.
Прежде колумбиец, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, поделился информацией о тяжёлом положении ВСУ в зоне боевых действий. Он покинул украинскую армию и теперь обращается за помощью к Министерству иностранных дел своей страны.