Бойцы РФ «Гвоздиками» уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции противника при помощи гаубиц «Гвоздика» в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты самоходных гаубиц “Гвоздика” 30-го мотострелкового полка группировки войск “Север” уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами БПЛА наносят точечные удары по укреплениям, местам сосредоточения пехоты и боевой техники, опорным пунктам и огневым точкам формирований ВСУ.

Отмечается, что стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

