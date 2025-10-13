Бойцы РФ «Гвоздиками» уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Сумской области

«Расчеты самоходных гаубиц “Гвоздика” 30-го мотострелкового полка группировки войск “Север” уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами БПЛА наносят точечные удары по укреплениям, местам сосредоточения пехоты и боевой техники, опорным пунктам и огневым точкам формирований ВСУ.
Отмечается, что стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.