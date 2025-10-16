Появилось видео мощных пожаров после ударов по газовым объектам Украины

Ночные удары, повреждение объектов и прекращение их работы подтвердила компания ДТЕК, главный энергетический оператор Украины.
Удар был комбинированным, с применением ракет и дронов, уточнил военкор Юрий Котенок.
Местные жители публикуют кадры с огромными облаками черного дыма над местами возгораний.
Удары по газовым объектам являются продолжением системной работы по выведению из строя украинской энергетики.
Накануне Киев объявил о введении аварийных отключений электроснабжения по всей территории страны. До этого пытались обойтись ограничениями в шести регионах, но не получилось. Без света оказались жители Киева, Харькова и Одессы. Горожане публикуют кадры погруженного во тьму Львова.
Несмотря на холодную погоду, откладывается и начало на Украине отопительного сезона. Причина тому — как раз удары ВС РФ по газовой инфраструктуре.