Появилось видео мощных пожаров после ударов по газовым объектам Украины

Накануне Киев объявил о введении аварийных отключений электроснабжения по всей территории страны. До этого пытались обойтись ограничениями в шести регионах, но не получилось. Без света оказались жители Киева, Харькова и Одессы. Горожане публикуют кадры погруженного во тьму Львова.